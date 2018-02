Pari opportunità: la 'rivoluzione' di Forza Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I consiglieri comunali di Forza Italia Mirella Bronzini, Riccardo Buscemi e Virginia Mancini hanno depositato una proposta per modificare il Regolamento del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità. La proposta è a dir poco rivoluzionaria, visto che prevede l’allargamento del Comitato anche alla componente maschile. I consiglieri di Forza Italia sono infatti convinti che occorre puntare al superamento degli attuali organismi di pari opportunità composti dalla sola componente femminile, prevedendo la composizione paritaria di esponenti di sesso femminile e sesso maschile per favorire il dialogo, l’inquadramento dei problemi e la ricerca di soluzione mediante lo scambio e l’accettazione reciproca e condivisa di idee e la sintesi dei punti vista femminile e maschile.



Le altre novità più salienti sono la riduzione da 100 a 50 elementi del comitato (ad oggi il numero così alto rende l’organismo inutilmente pletorico) e l’azzeramento del gettone di presenza per i partecipanti (attualmente è previsto un 'quid' minimo), uniformando lo status di consigliere di pari opportunità a di fatto volontario alla stessa stregua dei membri del CTP.

Con l’apertura alla componente maschile, cade inoltre il tabù del Presidente, che può essere o maschio o femmina: non è importante a quale sesso appartenga, ma sono semmai importanti le sue capacità di poter svolgere la funzione, indipendentemente dal suo sesso.

Il regolamento stilato da Buscemi, Bronzini e Mancini prevede comunque l’alternanza dei sessi tra Presidente e Vice-Presidente Vicario: se il primo è donna, il secondo deve essere uomo e viceversa. Ora l’iter è stato avviato e la proposta sarà presto esaminata innanzitutto dalla Quarta Commissione, e poi sarà il Consiglio Comunale nella sua interezza ad eventualmente approvare questa rivoluzione copernicana nel mondo delle Pari Opportunità!



Mirella Bronzini, Riccardo Buscemi, Virginia Mancini - Consiglieri Comunali Pisa Forza Italia-Pdl