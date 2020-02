"Quando partono i lavori al terminal?": lettera aperta a Toscana Aeroporti

"I lavori al terminal dell'aeroporto? Chiedete a Toscana Aeroporti", e così è stato. Il consigliere comunale di 'Diritti in Comune' Francesco Auletta ha firmato una lettera aperta indirizzata alla società per chiedere informazioni sullo stato del progetto di ampliamento, annunciato come in partenza fin da metà 2019 ma attualmente ancora non iniziato.

Nel testo il consigliere di minoranza insiste anche nel contestare il sindaco di Pisa Conti, 'reo' di aver risposto in quel modo all'interpellanza presentata da Auletta nello scorso Consiglio Comunale: "Non sappiamo se Michele Conti non si renda conto pienamente del ruolo che ricopre, non capisca l'importanza di informarsi e rispondere su questioni di tale rilevanza, o se intendesse deliberatamente venir meno al suo dovere di primo cittadino. In ogni caso, dal momento che crediamo che per la città di Pisa sia importante conoscere i tempi di realizzazione degli investimenti in una delle sue principali infrastrutture di trasporto, ci rivolgiamo direttamente a Voi per avere le risposte a queste domande, a cui il sindaco non ha ritenuto doveroso dare risposta".

Queste le domande: "L'inizio dei lavori è effettivamente programmato per il mese di marzo 2020? I lavori verranno realizzati tramite una gara oppure Toscana Aeroporti procederà in house? Nel primo caso, quindi, è stata già fatta da Toscana Aeroporti la gara per l’assegnazione dei lavori e quale soggetto si è aggiudicata la gara o, in caso contrario, qual è lo stato dell’arte? Nel secondo caso, lavori in house, la società ha ottemperato a tutte le formalità per la realizzazione dei lavori o, in caso contrario, qual è lo stato dell’arte?".