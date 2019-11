L'ex ministro Calenda lancia il suo partito 'Azione': si forma il comitato pisano

L'eurodeputato, ex ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha lanciato il suo partito, 'Azione', che muove i primi passi anche a Pisa.

La presentazione ufficiale del progetto politico nazionale dell'ex Pd c'è stata ieri, 21 novembre: "L'Italia è un grande Paese - ha detto Calenda - nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti. 'Azione' è il luogo di mobilitazione dell'Italia che lavora, che produce, studia e fatica. L'Italia è più forte di chi la vuole debole". "Nel nuovo Partito - ha anche spiegato - consentiremo la doppia tessera. Non vogliamo escludere, ma al contrario tenere le porte ben aperte. Il nostro obiettivo non è frammentare, ma lavorare per l'unità e il rinnovamento delle forze liberal democratiche".

Si è già creato il gruppo 'Pisa in Azione' anche a livello locale: "Azione è il luogo di mobilitazione dell'Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti - scrive in una nota - è il luogo per chi è stanco di scegliere il male minore. Diamo rappresentanza sul nostro territorio a chi non si arrende e vogliamo rafforzare dal basso un progetto politico importante e di grande rinnovamento, fondato sulla competenza e sulla coerenza".

I primi promotori del comitato pisano quindi invitano a "contattarci per conoscere le nostre prime proposte e per contribuire a quelle future. Chiunque può aderire iscrivendosi sul sito www.azione.it e contattando il comitato pisano tramite mail a pisainazione@gmail.com".