Partito Democratico: Minniti e Gentiloni a Pisa

Pisa ospiterà in questi giorni due passate importanti cariche dello Stato, esponenti del Partito Democratico: sono l'ex ministro dell'interno Marco Minniti e l'ex premier Paolo Gentiloni.

Il primo sarà oggi, 25 gennaio, alle Officine Garibaldi alle ore 18, insieme all'ex deputato pisano Federico Gelli, alla senatrice Valeria Fedeli, a Domenico Laforenza e al direttore de Il Tirreno Luigi Vicinanza. Minniti presenterà il proprio libro 'Sicurezza è libertà, terrorismo e immigrazione contro la fabbrica della paura'. Lunedì 28 sarà la volta dell'ex premier Paolo Gentiloni che, sempre assieme a Gelli e a Vicinanza, parlerà del suo ultimo saggio 'La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere' alle 18 alla Stazione Leopolda.

"C'è bisogno di confrontarsi - dice Gelli - di parlare e di capire dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene e quindi da dove dobbiamo ripartire. Per questo ho chiesto una mano a due amici che sono stati protagonisti della stagione politica del Pd al governo e sono contento che entrambi abbiamo risposto positivamente al mio invito".

"Come democratici - fa il punto l'ex deputato - siamo in fase congressuale e quindi è naturale che parleremo anche di questo e di quale è la soluzione migliore. Io, come Paolo Gentiloni, sostengo il presidente del Lazio Nicola Zingaretti come nuovo segretario nazionale. Però il nostro obiettivo è allargare il campo del confronto perché siamo consapevoli che il Pd da solo non basta e c'è una deriva dell'autosufficienza che va definitivamente abbandonata sia a livello nazionale, che toscano che a Pisa. Dopo gli schiaffi degli elettori sia alle politiche che alle amministrative siamo rimasti come impietriti. C'è bisogno di una scossa, c'è da rianimare il Pd e tutto il centrosinistra e penso che una serena ma seria discussione partendo dalle questioni che pongono Minniti e Gentiloni sia non solo salutare ma indispensabile".