Partito Democratico: Bonafè a Pisa presenta la sua candidatura alla segreteria regionale

Appuntamento pisano per l'europarlamentare Simona Bonafè per presentare la sua candidatura a segretaria regionale del partito. L'appuntamento è in programma questa sera, lunedì 17 settembre, alle ore 21 presso il circolo Arci di Putignano in via XXV Aprile 17 ed è aperto alla partecipazione di tutti gli iscritti e simpatizzanti.

"Ci è sembrato importante e significativo, prima di svolgere i congressi nei circoli, organizzare una iniziativa direttamente con Simona Bonafè - spiega Mario Iannella, coordinatore provinciale della mozione a sostegno dell'europarlamentare - vogliamo da un lato che sia per lei una occasione di ascolto e confronto con i nostri militanti, dall'altro l'opportunità per illustrare direttamente a iscritti e simpatizzanti della nostra provincia il suo programma e i suoi obiettivi per il rilancio del Partito Democratico in questa fase così delicata e difficile per Pisa, per la Toscana e per tutto il nostro Paese".