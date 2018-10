Cascina, scelto il nuovo assessore al Commercio: è Patrizia Favale

E' Patrizia Favale il nuovo assessore al Commercio del Comune di Cascina. Prende il posto di Sonia Avolio che pochi giorni fa si era dimessa a seguito delle polemiche scaturite da una sua colorita replica, in un video pubblicato su Facebook, alla conduttrice Cristina Parodi che aveva espresso alcuni pareri sull'avanzata di Matteo Salvini in Italia.



Favale, 58 anni, di cui 40 di esperienza nel settore del commercio, è pisana ed ha vissuto diversi anni a Cascina. Attualmente è consulente commerciale di un'azienda che produce dispositivi medici veterinari. E' espressione di Fratelli d'Italia – Noi Adesso Cascina, e riceverà dunque le deleghe assegnate a Sonia Avolio ovvero: commercio e attività produttive, artigianato, politiche di sviluppo delle piccole e medie imprese, rapporti con le associazioni di categoria, tutela dei consumatori, merito e sussidiarietà, disabilità e pari opportunità.

La nomina ufficiale da parte del sindaco Susanna Ceccardi è prevista per oggi, 25 ottobre.



"Con Patrizia continueremo a lavorare su temi delicati - dice il sindaco - come il commercio e le attività produttive, anche in chiave di rilancio del centro storico di Cascina e del tessuto economico e commerciale di tutte le località del nostro territorio comunale. Come ha dichiarato Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Toscana, 'fare l’assessore a Cascina non è facile, vista l’attenzione che gli organi di informazione e i nostri avversari dedicano a questo Comune. Serviva una figura competente, in grado di proseguire l’ottimo lavoro fatto da Sonia Avolio nella prima metà di questo mandato amministrativo'".



"A Patrizia Favale va quindi il mio migliore in bocca al lupo e mi unisco all’augurio che le rivolge anche il coordinamento provinciale pisano di Fratelli d'Italia, che, con le parole di Giorgio Vannozzi, ha ribadito il proprio sostegno al lavoro della Giunta di Cascina" conclude Ceccardi, che ringrazia Sonia Avolio per il lavoro svolto.



"Patrizia conosce profondamente il mondo del commercio ed ha ottimi rapporti con le associazioni, condizioni fondamentali ed essenziali per svolgere bene il suo nuovo incarico" ha sottolineato Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia-Nap e sindaco di Abetone-Cutigliano.