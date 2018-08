Staff del sindaco Conti: incarico gratuito per Patrizia Paoletti Tangheroni

Incarico di collaborazione a titolo gratuito in diretto supporto al sindaco di Pisa, Michele Conti, per l'ex deputata di Forza Italia e ex candidata a sindaco di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha infatti firmato l'atto di nomina. Una collaborazione, si legge nel documento, "a titolo volontario e gratuito, improntata ad un alto spirito di liberalità e disinteressata collaborazione, determinata dal desiderio di poter contribuire con le proprie specialistiche competenze al supporto dell’Organo di governo locale".

Eletta deputata nel 2001, è stata confermata alle elezioni politiche del 2006 nella circoscrizione Emilia Romagna per Forza Italia. È stata consigliere comunale a Pisa dal 2008 al 2011, dopo aver sfidato Marco Filippeschi per la carica di sindaco.