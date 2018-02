Patto d'amicizia Pisa-Derik/Al-Malikiyah: è ormai il tempo della sottoscrizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da anni ormai il Consiglio Comunale pisano ha intessuto relazioni di scambio con alcune municipalità curde, che in particolare nel Nord della Siria offrono un modello di confederalismo democratico e di coesistenza tra diverse comunità descritto nel “Contratto Sociale del Rojava”, coerente con i valori costituzionali italiani. Il nostro Consiglio Comunale ha espresso forte condanna degli attacchi dello Stato Islamico a Kobane e più recentemente dell' invasione illegale della Turchia nel cantone di Afrin, che minaccia 800.000 civili e ha già provocato la la fuga di 6000 civili inermi che che attualmente vivono in campi per sfollati o si nascondono nelle grotte vicine ai loro villaggi; i bombardamenti hanno colpito l'intero Rojava, inclusi campi profughi e ambulatori della Mezzaluna Rossa Curda.

E' poi nel 2016 che il Consiglio Comunale si è pronunciato in favore della sottoscrizione di un patto d'amicizia con una delle municipalità curde a cui però non è mai seguita, nonostante le sollecitazioni dei proponenti, la realizzazione. La solidarietà espressa a più riprese non si può esaurire con le sole parole. Proponiamo quindi di intraprendere il prima possibile, data anche la situazione critica della regione, l'avvio dalla procedura per giungere alla sottoscrizione di un patto d'amicizia con la città di Derik/Al-Malikiyah.

Derik/Al-Malikiyah è una città del Nord-Est Siriano, vicina al fiume Tigri. La città è stata tra le prime ad ospitare migliaia di sfollati siriani e poi ha allestito due campi profughi per accogliere la minoranza Ezida in fuga dall'Iraq. La città ha la particolarità, come molte altre in Siria del Nord, di ospitare tante diverse comunità che vivono insieme da secoli: armeni, siriaci cristiani, evangelici, musulmani, ezidi. E' una città multiconfessionale dove anche le organizzazioni umanitarie hanno scelto di operare vista la sua vocazione solidaristica.Lì hanno uffici sia la ONG italiana Un ponte per... che la Mezzaluna Rossa Curda (sostenuta qui dalla Mezzaluna Rossa Kurdistan-Italia ONLUS), che possono facilitare il dialogo tra le città di Pisa e Derik.

Nel patto d'amicizia presentato si propone che l'amministrazione comunale e le rispettive comunità si impegnino a rafforzare lo sviluppo di scambi e progetti di cooperazione in diversi ambiti, basati sul modello di democrazia partecipativa dal basso e sul dialogo tra istituzioni e società civile. Si intende inoltre promuovere missioni a Pisa di delegazioni della municipalità di Derik per incontri e conferenze, al fine di promuovere la conoscenza sul territorio su quanto accade nel Sistema Federale Democratico della Siria del Nord, ma anche per favorire lo scambio di buone pratiche amministrative cittadine.