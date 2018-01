Pd: Matteo Trapani eletto coordinatore della segreteria nazionale dei Giovani Democratici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nuovo incarico nazionale per Matteo Trapani eletto dalla direzione nazionale Gd coordinatore dell'esecutivo guidato dal segretario Mattia Zunino. Trapani, indicato dallo stesso Zunino, ha ricoperto fino ad oggi l'incarico nazionale di responsabile del settore Riforme e legalità.

"Questa nomina non ha mai visto investire pisani - afferma Trapani - ed è frutto del buon lavoro svolto anche dal gruppo giovanile pisano e della Toscana, regione che non vedeva da tempo un incarico così. Uno stimolo in più nell'impegno da mettere in campoin occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo e poi per le amministrative che interesseranno anche Pisa. Tra i compiti che mi sono stati affidati dalla direzione c'è quello di rafforzare il dialogo con il partito nazionale, sul programma e sulla rappresentanza nelle liste. Vogliamo dare un contributo forte ad una campagna elettorale che punti sulla lotta alla disoccupazione e sulle politiche giovanili".

"Per quanto riguarda Pisa - prosegue Trapani - abbiamo alle spalle decine di incontri e in tempi brevi faremo la sintesi rispetto ai risultati ottenuti, insieme al segretario comunale Andrea Cioni e gli iscritti della città. Prima di tutto dovremo provare a dare un forte contributo rispetto a quelle realtà che il partito non raggiunge con facilità e da questo questo punto di vista l'iniziativa "Immagina Pisa" ci permette di sopperire al meglio. La nostra disponibilità a collaborare con il partito è ampia anche attraverso la presenza di giovani nelle liste per poter valorizzare le buone politiche portate avanti fino ad oggi con particolare attenzione verso le cose da completare o realizzare, mettendo a disposizione le nostre energie migliori con forze fresche motivate a portarle avanti", conclude.