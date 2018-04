Percorso sulle mura gratis ai residenti: "Quando è stato deciso?"

" Quanto costa salire sulle mura per i residenti a Pisa? I conti non tornano". Il gruppo Una CIttà in Comune-Rifondazione Comunista ha promosso per il prossimo Consiglio Comunale di giovedì 19 aprile un question time sull'accesso al percorso in quota, camminamento che sarà aperto in regime ordinario a partire dal 18 maggio.

Celebrando l'annuncio, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi aveva affermato lo scorso 12 aprile che "sarà salvaguardata e promossa la fruizione da parte dei residenti, con la piena gratuità dell'accesso al percorso. Vogliamo che nella politica d'incentivazione della mobilità dolce e delle attività motorie che abbiamo promosso rientri appieno la possibilità di camminare sulle Mura e nei percorsi verdi pedonali e ciclabili sotto le Mura, tolti all'incuria e restituiti ai cittadini".

Il problema sarebbe che "in tutti i documenti si parla di un biglietto a 3 euro, come indicato anche nel piano economico-finanziario approvato" dice la lista Ucic-Prc, che analizza: "nella delibera di giunta 217 del 13.12.2016: 'Atto di indirizzo per l'affidamento della gestione del Giardino Scotto, del Bastione San Gallo e delle Mura' si legge 'il piano dovrà comunque prevedere agevolazioni per residenti del Comune di Pisa…' riservando ad altri soggetti l'ingresso gratuito; nella delibera di giunta 68 del 3.0.52016 'Nuovo atto di indirizzo per l'indizione della gara per l'affidamento della gestione delle Mura' si legge che il piano dovrà comunque prevedere 'agevolazioni per i residenti del Comune di Pisa…' riservando ad altri soggetti l'ingresso gratuito; nella determina 1534769 del 24.01.2018 'Concessione del servizio di gestione delle Mura Urbane', all'articolo 14 'Piano tariffario' dello schema di contratto, si prevede per i residenti del Comune di Pisa una tariffa di 3 euro".

Ecco quindi la richiesta di chiarimenti a sindaco e giunta: "Con quale atto è stato deciso di prevedere le gratuità della salita sulle mura per i residenti del Comune di Pisa, modificando quindi sia gli indirizzi politici assunti sia la determina sopracitata? E' questo compatibile con la sostenibilità del piano economico finanziario presentato?".