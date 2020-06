Il 'Piano Integrato di Salute' al vaglio della Commissione Politiche Sociali

Domani, venerdì 19 Giugno, alle 11, in presenza presso la Sala Delle Baleari del Comune di Pisa, si terrà una nuova riunione della Commissione Politiche Sociali del Comune di Pisa.

All'ordine del giorno il 'Pis', cioè il Piano integrato di salute 2020/2022. Saranno presenti l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, nonché Presidente della Società della salute, Gianna Gambaccini e Sabina Ghilli, direttrice della stessa Società della Salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Pis - come si legge dal sito internet della Società della Salute - è uno strumento di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie e della loro interconnessione con quelle relative ai settori, in primo luogo ambientali e territoriali, che abbiano comunque influenza sullo stato di salute della popolazione. Il Pis in quanto strumento della nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale previsto dal PSR 2002/2004, trova applicazione sull'intero territorio della Regione Toscana e disegna un nuovo processo di programmazione della zona-distretto che per raggiungere una piena realizzazione dovrà necessariamente trovare una applicazione graduale. Il Pis è 'costruito' tecnicamente dall'Ufficio di Piano e approvato dalla Giunta della Società e della salute.