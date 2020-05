"Una strada o un piazza delle città intitolata a Emanuele Scieri"

Approfondimenti Una strada di Pisa intitolata a Emanuele Scieri

Intitolare una strada o una piazza cittadina alla memoria di Emanuele Scieri, il giovane parà trovato morto il 16 agosto dl 1999 all'interno della Caserma 'Gamerra' di Pisa. E' la proposta dei consiglieri comunali Riccardo Buscemi (Fi), Virginia Mancini (Fi), Maurizio Nerini (Nap-FdI), Giulia Gambini (Nap-FdI) e Francesco Niccolai (Nap-FdI). Sulla vicenda sono intervenuti questa mattina, 15 maggio, il consigliere comunale Gino Mannocci, capogruppo consiliare di 'Pisa nel cuore', anch'egli di maggioranza, e il consigliere comunale Antonio Veronese, capogruppo consiliare di 'Patto Civico', di minoranza.

"Sono a totalmente d’accordo - scrive Mannocci - sulla proposta dei colleghi consiglieri comunali di intitolare una strada a Emanuele Scieri, la nostra Città glielo deve, lo deve alla Famiglia che ha affrontato tutta questa vicenda con esemplare forza e compostezza. Da ex paracadutista posso testimoniare infatti che la Brigata è un’Istituzione sana, guidata da principi di grande moralità e professionalità, ma Scieri in tutti i casi, è stato vittima di alcuni delinquenti che devono finire in prigione".

"La Procura militare di Roma - commenta il consigliere Veronese - ha chiuso l’inchiesta sulla morte dell’allievo paracadutista Emanuele Scieri con l’ipotesi di reato nei confronti di tre caporali. Sempre più si fa chiarezza su una vicenda oscura e su una tragedia sulla quale la famiglia Scieri ha sempre lottato per fare emergere la verità ed avere giustizia. La proposta dei consiglieri comunali di FI e di FdI d’intitolare una strada al parà la trovo prematura in quanto sulla vicenda oltre all'inchiesta della Procura militare è in corso anche l’inchiesta della Procura ordinaria pisana. Ritendo invece, alla fine del processo, concordare con l’autorità militare una iniziativa in ricordo del parà Emanuele Scieri che sia anche un monito al ripetersi del fenomeno del nonnismo.