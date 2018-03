Elezioni amministrative, Latrofa: "La 'Pisa Card' per superare il turismo morti e fuggi"

Prosegue il ciclo di incontri 'RiscopriAMO Pisa', lanciato dal candidato sindaco Raffaele Latrofa per la campagna elettorale delle amministrative. Il tema di ieri, 18 marzo, è stato il turismo: dopo una visita guidata in Piazza dei Miracoli il consigliere comunale di 'Pisa nel cuore' ha esposto la sua idea della 'Pisa Card' in un'apericena al Grand Hotel Duomo.

Lo scopo è quello di superare la tipica visita alla Torre, senza che sia sfruttato il resto delle attrattive della città: "Noi vogliamo studiare un accesso diverso alla città da parte dei turisti che adesso sono specializzati nel mordi e fuggi e poi vanno via. Abbiamo l'occasione di far funzionare quell'opera inutile che è il People Mover. Utilizziamo quei parcheggi vuoti, ci facciamo arrivare i turisti che potranno poi, da lì, visitare la città e utilizzare un nuovo strumento, la Pisa Card. Basata su un modello diffuso in Europa, ma anche in grandi città italiane, è una carta a tempo digitale, nella quale sono compresi servizi pubblici e sconti sulle varia attrazioni, con sconti differenziati a seconda dell'utenza. Ciascuno troverà dei circuiti proposti, ma potrà girare come preferisce per la città, così anche da darci dei feedback in tempo reale per tarare il modello in corso d'opera. Non dobbiamo valorizzare solo i luoghi più conosciuti della nostra città, ma anche e soprattutto posti poco visitati, ma egualmente importanti".

La lista civica 'Pisa nel cuore' prosegue con le attività aperte a tutti anche stasera, 19 marzo, presso l'Hotel La Pace in viale Gramsci. Latrofa sarà a disposizione dei cittadini per parlare di sicurezza, decoro urbano e turismo. Nell'occasione sarà presentato il piano attuativo della sicurezza e la proposta della Pisa Card più nel dettaglio.