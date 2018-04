Pisa Mover, Marcheschi (FdI): "Guerra dei bus, per la Toscana ennesimo autogol di Rossi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione si schiera con Toscana Aeroporti e chiede al Governatore riferire urgentemente in aula sul flop del Pisa Mover e la guerra dei parcheggi.

«Errare è umano, perseverare è diabolico: nonostante atti, fatti e numeri abbiano già bollato come "fallimento" l'operazione Pisa Mover, il governatore Rossi continua a difendere una delle sue peggiori cantonate anche a rischio di danneggiare l'immagine e l'economia della stessa Toscana», l'attacco è di Paolo Marcheschi, presidente del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale.

«La grottesca incapacità di questa amministrazione di fare sistema e avere una visione progettuale d'insieme, alla fine avvantaggia gli scali di regioni vicine - continua l'esponente di Fratelli d'Italia - il braccio di ferro tra Comune, Regione e territori è tutto interno alla sinistra e ricade pesantemente sulle spalle dei cittadini toscani».

«L'attacco di Rossi e Ceccarelli alla società Toscana Aeroporti, di cui la Regione è socia (!), per difendere l'assurda direttiva anti-bus del comune di Pisa, è un autogol su tutta la linea per l'economia, l'immagine e la credibilità della Toscana. Invece di perdere tempo in assurdi battibecchi Rossi e Ceccarelli vengano urgentemente in aula a spiegarci quanti soldi sono stati spesi per il Pisa Mover, come mai non sta funzionando e quali soluzioni ritengano idonee per far funzionare in fretta il sistema aeroportuale Pisa-Firenze prima che i viaggiatori finiscano col preferire scali fuori Regione» conclude Marcheschi.