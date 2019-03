Pisamover: "Chi si dovrà far carico degli eventuali squilibri nella gestione?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domani 7 marzo ulteriore udienza al TAR legata alle vicende del Pisamover.

Dopo che nel Consiglio Comunale del 26 febbraio Toscana Aeroporti, per bocca dell’ing. Naldi, ha dichiarato che il Pisamover è una struttura fondamentale per lo sviluppo dell’Aeroporto Galilei e che a breve avrebbe avanzato una proposta per la soluzione dei problemi connessi alla gestione del Pisamover, sorgono spontanee alcune domande: come intende presentarsi a questo appuntamento il Comune di Pisa? L’interesse di Toscana Aeroporti per il Pisamover riguarda solo il futuro più o meno vicino? E poi: chi si dovrà far carico degli eventuali squilibri nella gestione del Pisamover? Ci sono responsabilità che vanno oltre il Comune?

Forse domani ne sapremo di più.