Commissione urbanistica 'pesante' in 24 ore: "Opposizioni fanno solo confusione"

Il presidente della Prima Commissione conisliare Maurizio Nerini (Nap-FdI) risponde alle critiche delle minoranze, con anche la richiesta di annullamento della riunione prevista per oggi 22 agosto inoltrata al Prefetto.

Sulla convocazione Nerini scrive che: "Sapevo che si dovevano svolgere almeno 2 commissioni prima del 29 agosto con gli argomenti che tutti conoscevano; ho chiesto al vicepresidente di calendarizzare le riunioni in oggetto perdurando la mia assenza in città; il vicepresidente ha avuto dei problemi fisici e quindi mi è stato chiesto di convocare la commissione, ho risposto che poteva benissimo convocarla il consigliere anziano come da regolamento; il consigliere anziano Laurora aveva già fatto sapere che non ci sarebbe stato il 22 e che avrebbe chiesto di delegare un altro consigliere; la consigliera Dini sembra essere a questo punto la 'consigliera anziana' ed è legittimata a firmare la convocazione; la motivazione dell'urgenza era dovuta anche dal rientro dalle ferie del personale degli uffici; la convocazione della commissione è arrivata prima delle ore 10.30 del 21 agosto quindi 24 ore prima della commissione".

"Per tutto ciò esposto - conclude il consigliere - credo che le motivazioni di annullamento non ci siano, anzi siano irriguardose e irrispettose di chi in questi giorni è al lavoro per facilitare quello delle commissioni e del Consiglio del 29. Inoltre credo che siano volte solamente a fare confusione e a cercare di rimandare decisioni solo per il gusto di farlo. Credendo che il diritto di riposarsi sia sacro come quello di farlo in famiglia, mi scuso di nuovo per la mia assenza augurando un buon lavoro a tutti".