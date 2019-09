Poliziotto aggredito in carcere, Ceccardi: "Vigileremo sul nuovo governo"

"A Pisa si festeggiano oggi i 202 anni di fondazione della Polizia Penitenziaria. In questo clima di festa ed orgoglio istituzionale non possiamo però distogliere la mente da quanto avvenuto pochi giorni fa". La parlamentare europea ed ex sindaco di Cascina Susanna Ceccardi ha commentato oggi, 12 settembre, l'episodio di violenza accaduto al Don Bosco la settimana scorsa. "La notizia - prosegue l'esponente della Lega - è forse passata in sordina, ma la denuncia della segreteria provinciale della UIL Polizia Penitenziaria non si è fatta aspettare. Ancora una volta un un poliziotto è stato aggredito. Noi saremo sempre dalla parte delle forze di polizia che quotidianamente svolgono il loro dovere, spesso in situazioni di estrema difficoltà, al servizio dei cittadini, della legalità e del nostro paese".

"Il nostro auspicio - conclude Ceccardi - è di tornare maggioranza di governo, visto che nel paese lo siamo già, e portare al termine quanto abbiamo iniziato a fare negli scorsi mesi nonostante i mille paletti e le mille difficoltà che i precedenti alleati di governo, che oggi vanno a braccetto della sinistra, ci hanno imposto. Vigileremo attentamente sull’operato di questo nuovo governo, affinché sia garantito a tutti i nostri uomini quel giusto riconoscimento non solo morale ma anche sociale ed economico per il lavoro che svolgono. La sinistra ha i suoi eroi che infrangono le leggi, noi abbiamo i nostri, e sono queste donne ed uomini in divisa ai quali tutti noi dobbiamo esprimere profonda gratitudine".