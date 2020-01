La Valdera sulla scia di Carlo Calenda: nasce 'Pontedera in Azione'

Sulla scia dell'ex ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, che a fine novembre ha fondato il proprio partito denominato 'Azione', nasce la sezione locale in riva all'Era, 'Pontedera in Azione'.

"Lo Stato va prima di tutto rafforzato nelle sue funzioni fondamentali: scuola, sanità e sicurezza-giustizia, materie in cui l’Italia investe oggi molto meno degli altri Paesi europei - sottolineano dalla sezione pontederese - anche in provincia di Pisa è stato raccolto l’appello dell’ex ministro, dapprima tramite la nascita di 'Pisa in Azione' e di recente tramite la costituzione della sezione locale 'Pontedera in Azione'. Tutti gli interessati, residenti in Valdera o nelle zone limitrofe, sono dunque invitati a mettersi in contatto con 'Pontedera in Azione' attraverso le pagine social e il sito: www.azione.it - sezione gruppi".