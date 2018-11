Pontedera in Comune: nasce un nuovo polo civico

Il nuovo polo civico, riformista e indipendente, democratico e plurale, è finalmente realtà. Gli Arancioni per Pontedera, il Partito Socialista Italiano e la Lista Civica Indipendente si uniscono nel progetto politico innovativo e ambizioso, PONTEDERA IN COMUNE.

Iniziamo un percorso di ascolto e confronto con la città, con una assemblea pubblica che si terrà il prossimo Lunedì 26 Novembre presso la Sala Carpi in via Valtriani, dalle ore 18. Parleremo di futuro, di sviluppo, di ambiente. Di innovazione e di un rapporto nuovo tra cittadini e amministrazione. Presenteremo il nostro simbolo elettorale e le linee guida di Pontedera in Comune.

Questo è l’inizio di un percorso, che perseguiremo con forza e determinazione, di coinvolgimento attivo della città nell’individuazione delle migliori proposte amministrative per Pontedera. Senza ideologismi, pragmaticamente, a partire dalle esigenze dei quartieri e dei territori, per rendere ogni giorno Pontedera migliore, più vivibile, più bella, più giusta.

L’obiettivo primario della nostra formazione è offrire ai residenti, a chi lavora o studia a Pontedera decoro, sicurezza, servizi pubblici e la massima attenzione alla parte della società più bisognosa di cure e protezione (bambini, donne, disabilità), in un quadro di inclusione, solidarietà sociale e trasparenza.

Pontedera in Comune si rivolge a tutti i cittadini che sentano di poter contribuire al dialogo e al confronto senza partire da ideologiche posizioni preconcette, all’associazionismo e al volontariato, al mondo delle associazioni, del lavoro, dei professionisti, delle piccole imprese e dei commercianti che quotidianamente vivono le strade e le piazze della città.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al dibattito e al successivo aperitivo di benvenuto alla nuova formazione politica.