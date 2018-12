Presentati i gruppi comunali di +Europa della provincia di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 20 dicembre, presso il ristorante 'Il Veliero' a Marina di Pisa, durante una partecipata cena di oltre cento iscritti, si è tenuta la presentazione ufficiale dei gruppi comunali di +Europa di Pisa, Cascina e Pontedera, (sono in costituzione I gruppi di San Giuliano Terme e del Litorale Pisano, che hanno già superato la soglia minima di iscritti), alla presenza del Coordinatore Nazionale Benedetto Della Vedova, l’On. Enrico Boselli, già segretario del Partito Socialista Italiano nel 2008 e Federico Eligi, leader del Gruppo 'Socialisti e Riformisti per +Europa'.

Nel corso della serata sono stati presentati I Coordinatori dei Gruppi Comunali +Europa.

Per il Comune di Pisa, il gruppo più numeroso della provincia, il Coordinatore è Luca Pisani (26 anni), imprenditore, già esponente dei Riformisti per Pisa e candidato alle elezioni comunali del 2018. Per il Comune di Cascina la Coordinatrice è Francesca D’Anteo (25 anni), giovane laureanda in giurisprudenza, che nel 2016 fece il boom di preferenze a Cascina con la lista Scelta Civica, risultando essere la donna più votata alle amministrative di Cascina. Per il Comune di Pontedera il Coordinatore è Filippo Casini (39 anni), noto agente assicurativo alle prime esperienze politiche.

Il Coordinamento Provinciale del movimento è stato affidato all’esperienza di Claudio Salati (49 anni), Assicuratore molto conosciuto nel territorio pisano, già esponente della lista Riformisti per Pisa.

+Europa si sta preparando ad essere la vera alternativa, la nuova proposta politica, contro questa ondata di populismo, che sta mettendo in grave difficoltà il paese e di conseguenza le realtà locali, con scelte economiche e sociali rivolte alla chiusura.

Grande soddisfazione da parte del Coordinatore di +Europa Benedetto Della Vedova che, in vista del primo congresso nazionale del nuovo soggetto politico, previsto per I giorni 25,26,27 Gennaio 2019, sarà candidato alla Segreteria Nazionale del Movimento lanciato da Emma Bonino.