Cascina, il sindaco Rollo: "I nuovi assessori daranno continuità all'azione della Giunta"

"Un cambio che dà continuità all'azione della Giunta, una prosecuzione naturale dell'attività amministrativa". Con queste parole il sindaco di Cascina Dario Rollo ha presentato questa mattina, 19 luglio, i due nuovi assessore comunali, Cinzia Giachetti e Costanza Settesoldi, che hanno sostituito rispettivamente Donatella Legnaioli e Edoardo Ziello. "Con queste due nomine - ha continuato Rollo - abbiamo voluto premiare le competenze e le capacità delle persone. Giachetti e Settesoldi sono infatti due validissime persone e due validissime professioniste. Ai due onorevoli Ziello e Legnaioli, che in questi tre anni hanno lavorato intensamente, va il mio personale ringraziamento e quello di tutta l'amministrazione comunale".

Cinzia Giachetti

Cinzia Giachetti, classe 1954, è attualmente presidente di Federmanager Pisa, la Federazione nazionale dirigenti aziende industriali, vice presidente di Idi, l'Istituto dirigenti italiani, componente del Comitato cittadino per le pari opportunità del Comune di Pisa e componente della Commissione di valutazione in materia di trasferimento tecnologico e creazione di impresa dell’Università di Pisa. Prima di essere nominata assessore ha ricoperto anche il ruolo di vice presidente del Polo tecnologico di Navacchio.

E' manager e imprenditrice con oltre 38 anni di esperienza professionale, con specifiche competenze in ICT per la medicina e la gestione dei beni, servizi e patrimonio della pubblica amministrazione. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Pisa e poi di consulenza nel settore informatico presso il CNR, enti pubblici territoriali e imprese high-tech toscane. Ha svolto ruoli dirigenziali presso il Consorzio Pisa Ricerche. Ha una vasta esperienza in politiche e programmi dell’Unione Europea. Laureata in Scienze biologiche ha un diploma universitario post laurea in Tecnologie dell'informazione.

"E' un onore - ha detto la Giachetti - per me essere qua. Spero di trasferire la mia esperienza nel settore del personale in questo Comune. Il mio obiettivo sarà quello di rendere efficienti gli uffici, di avere personale preparato e motivato a lavorare bene per dare un buon servizio al cittadino. Oggi il cittadino deve pensare che il suo Comune è amico. Metterò in questo nuovo incarico tutta la mia esperienza, serietà e professionalità".

Costanza Settesoldi

Costanza Settesoldi, classe 1970, avvocato, laureata in Giurisprudenza a Pisa. Tra le sue esperienze professionali ci sono l'essere stata consulente legale per associazioni di consumatori, mediatore nelle controversie civili presso l'organismo di mediazione delle controversie civili e commerciali della Camera di Commercio di Pisa. Per le Edizioni Giuffrè ha curato, con altri autori, il libro di diritto 'Il mandato'. Ricopre anche l'incarico di consigliere nel Comitato pari opportunità presso l'Ordine degli avvocati di Pisa.

"Ringrazio Rollo e Ceccardi della fiducia che mi hanno rivolto - ha detto Settesoldi - ho accettato questo incarico con entusiasmo. Condivido pienamente l'impostazione di chi mi ha preceduto in questo ruolo, cioè che occorre operare in prevenzione e non in emergenza. Ritengo prioritario che in questo momento di congiuntura economica le famiglie abbiano bisogno di sostegno e di ascolto e condurrò il mio incarico con il massimo dell'impegno. Ho una eredità prestigiosa, da conservare, quella di Ziello, e mi porrò in continuità con quanto da lui fatto in questi tre anni".