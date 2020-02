Alle Officine Garibaldi un incontro pubblico con Giulia Pastorella di Azione

Azione, il partito che fa riferimento all'ex ministro Carlo Calenda, si presenta a Pisa in un incontro pubblico organizzato dai comitati locali di Pisa, Pontedera e Livorno con la partecipazione di Giulia Pastorella del comitato promotore nazionale (trentenne, deputata europea, esperta di strategia di cybersecurity e data policy, inserita da Forbes nella lista dei 30 under 30 più influenti nel mondo di Law and Policy). L'appuntamento è per martedì 18 febbraio alle ore 18:30 alle Officine Garibaldi.

Durante il dibattito si parlerà di Azione, dei valori fondativi, dello sviluppo del partito nel territorio e ci sarà anche spazio per le domande e le risposte attraverso un dibattito aperto. Questo evento sarà quindi un’occasione per un confronto libero, sano e costruttivo. Inoltre sarà anche possibile richiedere l’iscrizione sia al Partito che ai comitati locali. La discussione, aperta a tutti i cittadini e le cittadine interessate, costituirà un primo passo per far conoscere le proposte di Azione, ma sarà anche un’occasione per raccogliere idee e suggerimenti sui temi di interesse locale.