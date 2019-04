Pisa nel Cuore rinnova il consiglio direttivo: Anna Buoncristiani è la nuova presidente

Presentazione del nuovo consiglio direttivo di Pisa nel Cuore sabato 30 marzo nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Dalle schede di 130 votanti — su un totale di 142 iscritti — sono risultati eletti Anna Buoncristiani, Filippo Filippi, Alessandro Cheli, Paolo Lazzerini, Gabriele Notari, Luca Scalsini e Fabrizio Porri, i quali poi hanno assegnato unanimemente al loro interno le cariche: Buoncristiani presidente, Filippi vicepresidente, Cheli tesoriere, Notari segretario. Del direttivo fanno parte anche i soci con cariche istituzionali: l’assessore Latrofa e il consigliere comunale Mannocci.

Ha preso la parola la neo-presidente: “Abbiamo cominciato tre anni fa, spinti dal vedere la gente scontenta dello stato in cui Pisa si trovava. Fin dall’inizio abbiamo avuto una presidente donna, io sono la seconda in questo ruolo. Gli elettori hanno premiato le nostre battaglie: il 7 per cento alle scorse elezioni comunali, e siamo la seconda forza nella maggioranza di centro-destra”. La Buoncristiani si è poi spostata sull’attualità: “Noi continuiamo ad andare nei quartieri e molti cittadini ci cercano per telefono e sui social. Mi commuovo al pensiero che siamo partiti dal riunirci in uno studio privato e oggi siamo qui, nella Sala delle Baleari”. Parlando di sé ha detto che la sua scuola di politica sono stati il CTP5, dove era consigliera, la Seconda Commissione comunale, in cui ha svolto il ruolo di uditrice, e le dure battaglie di anni di opposizione. “Il consenso dei cittadini” ha concluso “mi ha aiutata a superare i momenti difficili”.

Il vicepresidente Scalsini ha ricordato le iniziative con cui Pisa nel Cuore ha dato un esempio di come la cittadinanza possa riprendere possesso di suggestivi angoli pisani diventati purtroppo territorio degli spacciatori o preda del degrado: i Pueri Cantores di S. Nicola che si esibirono in Piazza delle Vettovaglie e 500 bimbi delle scuole pisane che suonarono in Piazza S. Caterina. “Dalle battaglie cominciate anni fa con Raffaele Latrofa, allora consigliere comunale d’opposizione e spina nel fianco dell’amministrazione Filippeschi, siamo passati ora - ha detto Scalsini - al governo della città, con lo scopo di renderla migliore”.

“Qui, nella Sala delle Baleari, è tornato a riunirsi il Consiglio comunale: in sette mesi siamo riusciti a risistemarla, dotandola anche di attrezzature tecnologiche pratiche e comode - ha preso la parola l'assessore Raffaele Latrofa - negli anni passati non era stato fatto. Per questa sala e per il resto del Comune l’amministrazione precedente faceva bei progetti, che però restavano sulla carta. Noi invece vogliamo fare progetti che prima di tutto siano realizzabili, e poi realizzarli e controllarne la realizzazione”.

Poi un commento sui risultato elettorali e sui primi passi della nuova amministrazione comunale: “Alle ultime comunali siamo arrivati quarti, dopo Lega, PD e 5 Stelle, su ben 22 liste concorrenti - ha sottolineato Latrofa - tanti hanno provato a fare ciò che volevamo fare noi: loro non ci sono riusciti, noi sì. Naturalmente, quando il da fare è tanto richiede tempo: coi fondi che il Comune aveva ma bloccati, e che il governo nazionale ha sbloccato, abbiamo potuto bandire lavori per 20 milioni di euro. Le gare hanno i loro tempi, sicché i lavori importanti cominceranno in estate, e riguarderanno molti settori. Per dirne uno, l’amministrazione Filippeschi ha fatto cambiare le lampade lungo le strade. Ma non sono state sistemate le reti elettriche che le alimentano: belle lampade, dunque, ma i guasti non sono cessati”.

La presidente Anna Buoncristiani ha poi concluso annunciando i due prossimi 'Camminiamo': il 6 aprile a Putignano e il 4 maggio al Cep. Le visite ScopriAMO Pisa saranno il 13 aprile all’Orto Botanico, l’11 maggio sulle Mura, l’8 giugno in battello sull’Arno.