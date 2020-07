Matteo Renzi a Pontedera per presentare il suo libro

Prosegue il tour di presentazioni in Toscana del nuovo libro di Matteo Renzi, 'La mossa del cavallo' (Marsilio). Domani, giovedì 16 luglio, ore 18, il leader di Italia Viva sarà al Museo Piaggio di Pontedera.

L’incontro di presentazione, che vedrà Matteo Renzi in dialogo con Cristiano Marcacci, capo area de Il Tirreno di Pisa e Pontedera, sarà l’occasione per condividere le proposte contenute nel libro, "da mettere subito in campo per la ripartenza del Paese sul piano economico, politico, sociale, sui temi dell’educazione, del digitale, dell’idea di futuro da costruire assieme". Parteciperanno all’evento il presidente e la vicepresidente del gruppo consiliare regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli e Titta Meucci e l’assessore regionale di Italia Viva Stefania Saccardi.

Per prendere parte alla presentazione del libro è necessario attenersi alle regole di sicurezza, di distanziamento sociale e portare la mascherina.