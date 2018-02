Consiglio Comunale: ecco i consiglieri più presenti nel 2017

Sono stati pubblicati sul sito del comune di Pisa i dati relativi alle presenze dei consiglieri comunali alle sedute consiliari, alle commissioni consiliari e alle conferenze dei capigruppo che si sono svolte nel corso del 2017. Ogni gettone di presenza, sia per quanto riguarda il consiglio comunale che le commissioni consiliari, è di 32,53 euro lordi.

Consiglio Comunale

Sono otto i consiglieri comunali ad aver totalizzato il 100% delle presenze nelle 41 sedute consiliari che si sono svolte nel 2017: Valeria Antoni (M5S) Ferdinando De Negri (Pd), Veronica Fichi (Art.1-Mdp), Gianfranco Mannini (M5S), Rita Mariotti (In Lista per Pisa), Maurizio Nerini (Nap-FdI-An), Giuseppe Ventura (In Lista per Pisa) e Elisabetta Zuccaro (M5S).

Seguono con 40 presenze (il 97,56%) Francesco Auletta (Ucic-Prc), Riccardo Buscemi (Fi-Pdl), Lisa Ciocolini (Pd), Jury Dell'Omodarme (Art.1-Mdp), il presidente del consiglio comunale Ranieri, Dal Torto (Pd), e Nicola Pisani (Pd). Con 39 presenze (95,12%) troviamo Francesco Pierotti (Pd) mentre con 38 presenze (92,68%) Mirella Bronzini (Fi-Pdl), Maria Chiara De Neri (Pd), Francesca Del Corso (Pd), Odorico Di Stefano (Riformisti), Sandro Gallo (Pd), Raffaele Latrofa (Pisa nel Cuore), Virginia Mancini (Fi-Pdl) e Marco Ricci (Ucic-Prc). Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana), Stefano Landucci (Green Italia/Possibile) e Maria Antonietta Scognamiglio hanno collezionato 37 presenze (90,24%). A quota 36 presenze (87,8%) Giovanni Garzella (Pisa è) e Alessandra Maziotti (Pd) mentre a 34 presenze (82,9%) troviamo Patrizia Bongiovanni (Pd) e a 31 (75,61%) Vladimiro Basta (Pd).

Discorso a parte per Filippo Bedini (Nap-FdI-An) e Emiliano Niccolini (Sinistra Italiana) che sono subentrati in corsa rispettivamente a Diego Petrucci e Elisa Giraudo. Per Bedini le presenze sono in totale 30 su 31 (96,77%), mentre per Nicciolini le presenze sono state 9 su 22 (24,2%).

Commissioni Consiliari

Le Commissioni Consiliari sono sei: quattro permanenti e due di controllo e garanzia. Qui le variazioni da consigliere a consigliere cambiano parecchio, visto che tutto dipende dal numero di Commissioni di cui il singolo consigliere fa parte. Ragionando esclusivamente in termini percentuali colleziona il 100% delle presenze Valeria Antoni (M5S), seguita da Mirella Bronzini (Fi-Pdl) con il 94,23%, Maurizio Nerini (Nap-FdI-An) con 93,27%, Rita Mariotti (In Lista per Pisa) con il 93,14% e Gianfranco Mannini (M5S) con il 92,6%. Tra le maglie nere troviamo Emiliano Nicciolini (Sinistra Italiana) con l'8,2%, Odorico Di Stefano (Riformisti) con il 30,71% e Francesco Auletta (Ucic-Prc) con il 32,35%.

Conferenze dei Capigruppo

Le Conferenze dei Capigruppo sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio Comunale e sono state complessivamente 37. Tra i consiglieri più 'virtuosi' troviamo Maurizio Nerini (Nap-FdI-An) con 34 presenze (91,89%), Gianfranco Mannini (M5S) con 31 presenze (83,78%) e con 27 (72,97%) Ferdiinando De Negri (Pd).