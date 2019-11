Prima seduta del Consiglio dei giovani studenti: eletta la presidente

Si è tenuta stamani, 8 novembre, in Sala delle Baleari, la prima seduta del Consiglio dei giovani studenti, formato dagli alunni della classe 5 F dell’Istituto biologico 'Santoni' di Pisa. All’incontro, promosso dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai e dalla professoressa Maria Teresa Alfano, hanno partecipato il dirigente scolastico Maurizio Berni, Valeria Raglianti dell’ufficio scolastico di Pisa e i consiglieri Maria Punzo, Virginia Mancini, Giovanni Pasqualino, Maurizio Nerini e Antonio Azzarà.

Durante la prima seduta, dopo i saluti istituzionali in cui si è ricordata l’importanza della democrazia e del confronto di idee, come di consueto si è passati all’elezione del presidente del Consiglio dei giovani studenti. Con 19 voti su 22 è stata eletta presidente Federica Presicce, mentre la vicepresidente è Nicole Mariotti. A conclusione della seduta, la neo eletta presidente ha ringraziato i suoi compagni di classe per la fiducia, e ha promesso di impegnarsi a presentare al Consiglio Comunale temi, proposte e attività legate al mondo giovanile.

