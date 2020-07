Pulizia del verde a San Frediano a Settimo: l'iniziativa di Cascina Bene Comune

"Il verde urbano del nostro comune è ormai in semi abbandono, l’operazione maquillage elettorale dell’Amministrazione è sotto gli occhi di tutti, ma la realtà ci dice che in questi anni non c’è stato alcun passo avanti nella gestione del verde, manca un piano di programmazione e di pulizia delle aree". Lo sostiene la lista 'Cascina Bene Comune' che alle prossime elezioni amministrative sosterrà il candidato sindaco del centro sinistra, Michelangelo Betti e che domenica scorsa hanno dato vita ad una iniziativa di pulizia a San Frediano, in Piazza Guido Rossa.

"Uno dei tanti punti di degrado del nostro territorio. Di fronte alla politica leghista urlata sempre contro qualcuno, priva di progettualità e di una strategia di sviluppo del territorio - scrive la lista in una nota - non è possibile starsene a guardare indifferenti, soprattutto in tempi difficili e di emergenza locale e nazionale come questi. Con questa iniziativa abbiamo voluto porre l’attenzione dei cascinesi su un nuovo modello di cittadinanza e di rapporti: la diffusione della cultura dei 'beni comuni'. Il Comune è di tutti, se è vero che all’Amministrazione spetta la gestione ed il controllo dei servizi, a tutti noi spetta la tutela e la salvaguardia".

"Noi immaginiamo un’amministrazione aperta, sensibile, vicina alle persone, sul tema del verde urbano che incentivi l’adozione di aree da parte dei cittadini residenti, Associazioni, comitati, pensando anche a piccole agevolazioni per chi ha un alto senso civico. In questo difficile anno, sappiamo che gli introiti nelle casse comunali saranno minori, è doveroso quindi preventivamente sensibilizzare la popolazione alla manutenzione ordinaria del verde tramite la politica dei 'beni comuni' per destinare invece maggiori risorse alla sicurezza e manutenzione idraulica. Un Comune aperto, vicino ai cittadini, pronto a sperimentare nuove soluzioni di gestione, senza imporle ma costruendole e strutturandole insieme ai cittadini".

