Qualità della vita 2018 per il Sole24Ore: intervento di Giuliano Pizzanelli, capogruppo consiliare Pd Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"La collocazione di Pisa nella graduatoria nazionale è il risultato di posizioni molto diverse nei 6 ambiti considerati: ottima per cultura e tempo libero; buona per ambiente e servizi, ma anche affari e lavoro; discreta per ricchezza e consumi e per aspetti demografici; negativa per la sicurezza.

Tale ultimo dato è fortemente influenzato da posizioni molto negative per gli scippi ed i borseggi e per i delitti connessi allo spaccio e all’uso di stupefacenti.

Queste diverse collocazioni sono un richiamo alle Istituzioni affinché consolidino gli aspetti positivi e indirizzino sempre di più la propria azione verso il contrasto a quelli negativi.

A questo punto fondamentale diventa il ruolo della politica perché le scelte e le iniziative sono influenzate in modo rilevante dai valori che ne sono alla base. Spesso il contrasto è tra una politica conservatrice e reazionaria che per la sicurezza pensa solo in termini di repressione ed una politica riformatrice e progressista che fonda la sua azione sul superamento del disagio sociale, sul recupero e la integrazione di chi ha avuto problemi con la giustizia".