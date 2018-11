Qualità della vita e sicurezza, la proposta: "Usiamo il sistema che prevede i reati"

La 19ª edizione della classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita, pubblicata ieri 19 novembre, ha stimolato il dibattito fra i consiglieri comunali di Pisa. La provincia risulta 32ª, quattro posizioni più in alto rispetto il 2017, con testa-coda fra le molte voci valutate anche evidenti. In particolare Pisa è ai vertici nazionali per dotazioni ospedaliere ogni mille abitanti, ma è fra le ultime della classe in materia di sicurezza.

"Il dato - ha commentato Gino Mannocci, capogruppo in Consiglio Comunale di 'Pisa nel Cuore' - non meraviglia per chi ha vissuto e vive la città, fuori dal Palazzo come me. Quindi sbagliava chi parlava di 'percezione' e non di insicurezza vera e propria. Il problema attuale a Pisa è diventata però la 'percezione di impunità' che evidentemente si è diffusa tra i malfattori. Occorre che le Forze dell'Ordine serrino le fila e dimostrino che l'impunità è finita: la popolazione, la stragrande maggioranza della popolazione, le appoggia in questo. Per questo ritengo giusto anche sanzionare chi non rispetta le ordinanze sindacali".

Di diverso avviso il capogruppo del Partito Democratico Giuliano Pizzanelli. Il suo è un "giudizio complessivamente positivo, per le caratteristiche economiche e sociali della città. Per quanto riguarda invece la questione sicurezza, va sottolineato che il risultato è negativo solo però apparentemente perché territori come Pisa e Lucca registrano un'elevata popolazione in grande mobilità, cioè i dati registrati devono essere divisi non con riferimento alla popolazione residente, ma a quella effettiva che vive tutti i giorni la città. Il quado allora è molto diverso. Pisa è certamente più sicura di Reggio Calabria e Palermo, che sono nella classifica in posizioni migliori".

Insiste sul punto il capogruppo di 'Noi Adesso Pisa-Fratelli d'Italia Maurizio Nerini: "Quello che sta facendo la maggioranza di centrodestra va proprio nella direzione di colmare le due grandi lacune evidenziate da questi dati: la questione sicurezza declinata con un impegno giornaliero, che sta dando i suoi frutti a partire dall'esito positivo delle ordinanze, fino alle assunzioni di vigili e ai serrati controlli in città; mentre sull'ambiente risulta determinante il contratto chiuso dopo ben 8 anni con Geofor dall'Assessore Filippo Bedini, che andrà a incidere proprio sulla produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata".

Analizza il quadro cittadino anche il capogruppo della Lega Alessandro Bargagna, che lancia anche l'ipotesi dell'utilizzo di 'XLaw', il sistema in sperimentazione attualmente a Venezia in grado di prevedere i reati: "L'indagine realizzata da Italia Oggi presenta dati importanti per capire lo stato del Comune di Pisa. Evidenziano problemi concreti su economia e lavoro, che generano naturalmente disagio sociale. Si sta creando un divario forte tra la povertà e la ricchezza, sbarcata in Italia da quando è purtroppo arrivata la crisi, la classe media è scivolata nella soglia di povertà e tutto ciò è molto preoccupante. Sul fronte sicurezza, grazie anche al progetto 'Sguardo di Vicinato' che fornirà maggiori informazioni alle Forze dell'Ordine, chiederemo al Questore di Pisa di dotare la centrale operativa della Questura di Pisa del sistema 'XLaw' per prevedere i reati con precise indicazioni di dove e quando potranno avvenire. Anche se può sembrare un film di fantascienza è invece il sistema messo a punto in anni di lavoro alla Questura di Napoli e sperimentato da febbraio scorso alla Questura di Prato e da pochi giorni anche alla Questura di Venezia. Si basa su algoritmi e modelli previsionali, e su un assunto criminologico: il ladro, lo scippatore o il rapinatore seriale ha un proprio territorio di caccia e tende ad agire sempre con modalità e orari simili per portare a casa giorno dopo giorno il proprio bottino".