Quasi 4mila firme per chiedere la rimozione di Andrea Buscemi dal ruolo di assessore

Quasi 4mila firme in meno di 48 ore. E' il risultato della raccolta firme on line per chiedere la rimozione dell'esponente della Lega, Andrea Buscemi, dal ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Pisa. L'iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma change.org da Elisabetta Vanni. "Siamo indignati dalla scelta di Andrea Buscemi come assessore alla cultura. Pisa non se lo merita!" esordisce la petizione.

Il riferimento è ai trascorsi giudiziari dell'attore che lo hanno visto imputato per il reato di stalking nei confronti della ex compagna. Buscemi è stato assolto in appello perché all'epoca dei fatti (era il 2009) la legge non puniva ancora questo tipo di reati ma è stato comunque condannato a risarcire i danni in sede civile.

"Il primo cittadino della nostra città - si legge ancora nella petizione - non può in nessun modo ignorare questi comportamenti riguardanti un candidato della sua lista. Se lo fa, viene meno la sua credibilità. Se lo fa, ammette un uomo maltrattante ad un ruolo istituzionale, e con questo gesto legittima la violenza stessa a livello istituzionale".

"Pisa - si legge nella parte finale della raccolta firme - è una città dalle profonde tradizioni culturali e con una visibilità di respiro internazionale. Noi vogliamo che i politici rispecchino le qualità etiche dei cittadini che rappresentano e che possano valorizzare le risorse culturali del nostro territorio. Chiediamo quindi che Andrea Buscemi non sieda in Consiglio Comunale e che non ricopra alcuna carica pubblica perché la sua condanna influenzerebbe negativamente l'immagine di Pisa e di tutti i pisani".