Raccolta firme per la presentazione lista CasaPound alle elezioni politiche del 4 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Comunichiamo a tutti gli interessati, residenti nel Comune di Pisa e Cascina, che intendono sostenere con la propria firma la presentazione della lista CasaPound alle elezioni politiche che sono stati depositati i moduli della raccolta firme presso gli Uffici Decentrati del Comune di Pisa (ex Circoscrizioni) e al Comune di Cascina. Invitiamo pertanto coloro che non hanno ancora firmato a recarsi come segue, in base al proprio comune di residenza, entro il 25 gennaio compreso:

Residenti a Pisa:

Ufficio Decentrato 1

Via Camillo Guidi, 2/A - Marina di Pisa

Ufficio Decentrato 5

Largo Petrarca 3, Pisa

ORARI DI APERTURA:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00

Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00

Residenti a Cascina:

Comune di CASCINA, Ufficio elettorale, Viale Comaschi 116:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 15.00-17.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 15.00-17.00

Venerdì 8.30-12.30

“Ricordiamo di presentarsi con un documento di identità valido e precisiamo che si può firmare a sostegno di un solo partito. Possono firmare gli elettori dai 18 anni in su per la presentazione della lista dei candidati alla Camera e dai 25 anni compiuti per entrambe le liste di Camera e Senato. Per ulteriori informazioni in proposito: casapoundpisa@ gmail.com”