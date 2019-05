Rachele Compare nuova coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia Pisa

E’ Rachele Compare, 39 anni, nata a Pisa dove vive in un quartiere della periferia insieme a Valerio e alla loro figlia Rebecca, la nuova coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia.

"La scelta di affidare a Rachele la guida del partito in città - ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fdi Giorgio Vannozzi - è stata per noi naturale per due aspetti: il primo è perché Rachele se lo è conquistato sul campo, essendo già da mesi punto di riferimento per i militanti e i cittadini che la seguono nelle iniziative che organizza da instancabile promotrice; la seconda è perché l’unico partito che esprime un leader donna a livello nazionale, è orgoglioso di affidarsi alla tenacia, alla grinta, alla perseveranza di Rachele che siamo certi farà crescere il partito. Dopo le elezioni europee formeremo anche il coordinamento comunale, con deleghe specifiche per i membri che lo comporranno, organismo di fondamentale importanza anche per raccontare alla città tutto quello che di buono stanno facendo i nostri rappresentanti a Palazzo Gambacorti, in Giunta e in Consiglio Comunale".

Soddisfatto anche Diego Petrucci, membro dell’esecutivo nazionale di Fdi e candidato all’Europarlamento nella circoscrizione centro (Toscana, Lazio, Umbria, Marche). "Siamo un fiume in piena - dichiara - a ogni iniziativa elettorale trovo persone nuove che ripongono in noi fiducia e speranza. Per questo è necessario strutturarci ancora meglio, per essere maggiormente incisivi soprattutto nelle realtà dove governiamo, partendo da Pisa. Con Rachele rilanceremo, stimolando il sindaco Michele Conti e gli amici di maggioranza, due temi fondamentali del nostro programma: il bonus bebé e la riappropriazione degli spazi. Queste e altre idee saranno portate avanti da Rachele alla quale faccio un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico".