Razza bianca: Buscemi replica a Garzella

Caro Giovanni, apprendo dalla lettura dei giornali di oggi che hai scritto a me e alle colleghe Bronzini e Mancini una lettera sulle dichiarazioni rilasciate dal candidato Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Innanzitutto desidero precisare a Te e alla nostra comunità di non avere ancora ricevuto la tua missiva, né cartacea né in formato elettronico, ma non mi sottrarrò per questo alla Tua sollecitazione. Quella usata da Attilio Fontana è stata effettivamente una frase infelice, che non appartiene al mio modo di essere né al mio modo di fare politica. Tu cerchi tuttavia di creare del sensazionalismo, parlando di “un nostro silenzio terribile”, ma ometti di evidenziare che qualche istante immediatamente dopo l’inopportuna frase, tutti i vertici nazionali di Forza Italia hanno preso le distanze da quello che è stato sicuramente un incidente chiarito poi successivamente dallo stesso interessato. Nella tua missiva inoltre motivi il tuo allontanamento dal nostro percorso politico che ha preso invece una “terribile deriva sempre più di destra”!



Rispetto la Tua opinione, ma io invece preferisco rimanere qua, non muovermi dal partito di Forza Italia al quale sono iscritto e di cui sono Consigliere Comunale dal 1998, piuttosto che andare a sostenere quella Sinistra che non ha mosso un dito contro l’infelice battuta di Gene Gnocchi che qualche giorno fa, cercando di essere spiritoso, offese Claretta Petacci definendola “maiala”, semplicemente perché fu l’amante di Mussolini, e per questo meritò di essere violentata prima di essere fucilata. È “terribile” il silenzio di tutto il fronte femminista e del mondo delle pari opportunità, e del mondo politico di Sinistra, anche della nostra comunità, di fronte a questo modo scandaloso di fare televisione, irrispettoso verso i morti, unicamente perché di destra. Mentre il conduttore Floris e il pubblico in studio de La 7 hanno gradito applaudendo, ti dico che a me non ha fatto per niente ridere, e se questa è la comicità di Gene Gnocchi, voglio sapere anche quanto si fa pagare per dire queste oscenità: ti annuncio, a tal proposito, di avere appena presentato un’interpellanza per sapere quanto è costato il suo spettacolo svoltosi l’ultimo dell’anno al nostro teatro e gli incassi del botteghino. Inoltre, io a differenza tua, non sento l’esigenza di iscrivermi all’anagrafe antifascista del Comune di Stazzema, perché mi basta avere giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, quando ho prestato servizio in armi al mio Paese. Quel giuramento, fatto ormai trent’anni fa, è ancora vivo e cerco nella mia quotidianità di semplice cittadino e di consigliere comunale di rispettarlo, e penso di esserci riuscito.



Segnalo infine a Te e alla nostra comunità, che è grazie all’impegno mio e dell’Associazione Il Mosaico se Don Fiore Menguzzo, sacerdote pisano ucciso a Mulina di Stazzema dai nazisti in ritirata, dal 2014 è finalmente ricordato ogni anno nella nostra città dopo quasi settant’anni di oblio. Ti ringrazio dell’attenzione che ancora una volta mi hai voluto riservare e ti saluto molto cordialmente.