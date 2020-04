Riapertura attività, Picchi e Basta (Pd): "Necessaria l'organizzazione dei servizi all'infanzia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si parla in questi giorni di quando e come le attività economiche potranno riaprire.

E' l'auspicio di tutti quello di poter riprendere il prima possibile il proprio lavoro ovviamente nel rispetto delle misure necessarie per il contenimento del contagio. E' un tema importante perchè tutti sappiamo che se non troviamo il modo di far ripartire la nostra economia ci troveremo di fronte scenari di povertà reale vasti.

Se parliamo di come ripartire non possiamo non porci il tema della Scuola che pare sarà fra le attività "rimandate a settembre" o comunque avrà un'apertura successiva a quella delle aziende.

E' ovvio - proseguono i consiglieri Basta e Picchi - che se la scuola è chiusa si apre il problema della gestione delle bambine e dei bambini, non solo come cura e accudimento, ma anche nel supporto per lo svolgimento della didattica a distanza, necessario soprattutto con i più piccoli. Dobbiamo tener presente che probabilmente, per le restrizioni che proseguiranno, non sarà possibile neppure fare affidamento sulla rete familiare (almeno per chi ha la fortuna di averla).

Chiediamo quindi all'assessora Munno di attivarsi subito per definire un piano di strumenti di conciliazione vita lavoro.

Nella commissione del 19 febbraio abbiamo parlato delle ludoteche e dei servizi di dopo scuola. Nel Comune di Pisa ci sono sia ludoteche pubbliche che soggetti privati. Occorre pensare a una riapertura in sicurezza, mettere in rete i servizi (pubblici e privati) in modo da creare centri di socializzazione, educazione, supporto per la didattica a distanza.

Pensiamo - concludono i due consiglieri - che occuparsi dei bambini e dare tranquillità alle famiglie non sia un impegno rimandabile.