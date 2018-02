Riduzione della Tari per il vuoto a rendere per i bicchieri di plastica: se ne parla in Commissione

Entra finalmente nel vivo la discussione per ridurre l'uso della plastica. Mercoledì prossimo, 14 febbraio, alle 17, presso la sala 'Gino Biasci' (3° piano del palazzo comunale) si riunirà la Commissione Tributi e Bilancio del Consiglio Comunale che discuterà l'ordine del giorno del consigliere Giovanni Garzella (Pisa è), approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 21 dicembre, che stabilisce che tutti gli esercizi pubblici avranno una riduzione sulla tassa sui rifiuti in cambio dell' utilizzo, per i bicchieri di plastica, del vuoto a rendere su cauzione.

“Il Governo, nel luglio scorso - ha così spiegato Garzella - ha approvato un regolamento che prevede la sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per i contenitori, sia di plastica che di vetro, destinati all’uso alimentare. Coloro che aderiscono a questa sperimentazione, dice il decreto, avranno un attestato di benemerenza che sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e potranno anche affiggerlo nei loro locali, come esempio assolutamente virtuoso e da imitare. Io ho proposto che, oltre a questo attestato, agli esercenti virtuosi della nostra città che aderiranno a questa sperimentazione, sia concesso anche un incentivo economico, come una sostanziosa riduzione sulla Tari, la tassa sui rifiuti, soprattutto nel caso in cui chiedano un deposito cauzionale ad esempio, per i bicchieri di plastica. Questo aiuterebbe a combattere anche il degrado della movida. Basti pensare alle nostre piazze in che stato sono dopo le nottate, soprattutto estive”.