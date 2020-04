Il Pd pensa al rilancio post Covid-19: cancellazione tributi, contributi e coinvolgimento associazioni

attivazione di accordo con gli istituti bancari , coinvolgendo la CCIAA, per l'immissione immediata di liquidità a tutte le categorie economiche per l'accesso al credito a costo e interessi zero. Il prestito o credito può essere garantito dal Comune o lo stesso si può accollare il contributo in c/interessi.

Costituzione di un Fondo di Mutuo soccorso (come fatto dalla Sds dell'Empolese Valdarno Valdelsa) destinato ad aiutare, nell’immediato, coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del Coronavirus e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività sociali. Il fondo è aperto alla partecipazione economica di singoli cittadini, di imprese e di associazioni che vogliano dare il loro contribuito. A Pisa ci sono istituzioni che possono contribuire significativamente e che possono essere coinvolte (le fondazioni bancarie in primis). Le risorse saranno utilizzate per: erogazione di contributi economici ai singoli e/o famiglie e altri interventi di natura sociale che si rendessero indispensabili, anche in collaborazione con il Terzo Settore, i beneficiari saranno individuati dai servizi sociali territoriali con particolare attenzione alle famiglie e ai singoli che si trovano maggiormente in difficoltà a causa della crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi, alle persone con redditi molto bassi o senza reddito. Per garantire la possibilità di raggiungere rapidamente le singole persone in difficoltà la Società della Salute si avvarrà anche della collaborazione delle reti sociali esistenti, delle associazioni di categoria, dei sindacati con le quali si coordinerà per una equa e corretta gestione dei fondi.