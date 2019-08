Palazzo Gambacorti: si va verso il rimpasto di Giunta

La Giunta comunale pisana verso il rimpasto. Le voci che si susseguono da tempo sembrano infatti trovare conferma in queste ultime ore con le trattative politiche tra le forze che compongono la maggioranza che si fanno sempre più serrate. Due in particolare sarebbero i nomi in uscita: quello dell'assessore alla Cultura, Andrea Buscemi (Lega), e quello dell'assessore alla Disabilità, Rosanna Cardia (Nap-FdI). Interpellato al telefono Andrea Buscemi non conferma nè smentisce i 'rumors': "Personalmente non ne so niente - ha detto l'assessore alla Cultura - facciamo il nostro dovere finchè serve".

Un rimpasto che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni e che, inevitabilmente, ha fatto scattare il toto nomi su quelli potrebbero essere i possibili sostituiti. Non è escluso che l'operazione possa comportare anche un redistribuzione di alcune deleghe. La Giunta di centrodestra, composta da 9 assessori, si era insediata poco più di un anno fa e dopo pochi giorni si era già avuta una redistribuzione delle deleghe tra gli stessi assessori nominati dal sindaco Conti.