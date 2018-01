Ripartono gli incontri di 'Pensieri e persone per Pisa' con Iacono, Novi, Casini e Tonelli

Dopo la pausa natalizia riprendono gli incontri di "Pensieri e persone per Pisa" , il progetto civico curato dalla sociologa Laura Sirotti che si tiene presso la sala incontri Alexander Langer in piazza Clari nel quartiere San Martino.

Il progetto, che ha visto fino ad oggi una larga partecipazione, vuole riunire le idee migliori per una visione futura della città. Per costruire una città sicura e pacifica e cioè inclusiva è necessario rilanciare visioni in grado di spingere in alto l’idea stessa di città che non si ferma a un luogo dentro e fuori dalle mura, ma è prima di tutto un insieme di persone, una comunità e come tale va pensata.

Martedì 2 gennaio è stato presentato il calendario del mese nella conferenza stampa dove è intervenuto, oltre alla Sirotti, il deputato pisano Paolo Fontanelli. Il primo appuntamento del nuovo anno è per lunedì 8 gennaio alle ore 17.30, presso la Sala incontri Alexander Langer in San Martino, con gli interventi di Guido Tonelli, Tommaso Novi, Maurizio Iacono e Antonia Casini. Gli incontri realizzati in novembre e dicembre hanno proposto una lettura molto articolata e interessante dei problemi della città e sono certo che anche i prossimi non mancheranno di stimoli per una riflessione vivace. Già la partecipazione di persone come Guido Tonelli, professore di fisica e protagonista della scoperta del bosone di Higgs, Tommaso Novi, cantautore pisano, Maurizio Iacono, filosofo e docente della nostra università, e una giovane giornalista come Antonia Casini, ideatrice del corso di scrittura per i detenuti del carcere Don Bosco, sarà l’occasione per verificare nuovi e diversi punti di vista sulla di Pisa e sul suo futuro. Gli incontri si tengono tutti nella sala Alexander Langer in Piazza Clari (angolo via San Martino) dalle ore 17.30 alle 19.30, per chi avesse difficoltà a partecipare è possibile seguire la diretta streaming sulla pagina facebook "Pensieri e Persone Per Pisa" o rivedere gli incontri.

CALENDARIO GENNAIO

Lunedì 8 gennaio

MAURIZIO IACONO, TOMMASO NOVI, GUIDO TONELLI, ANTONIA CASINI

Venerdì 12 gennaio

BARBARA DEL BRAVO, GIORGIO MELETTI, VIRGINIA MESSERINI, SERGIO GIUDICI

Lunedì 15 gennaio

GIOVANNA ZITTIELLO, FEDERICO CRISTIANI, ROCCO DAMONE, ANDREA DI BENEDETTO

Giovedì 18 gennaio

EDOARDO CERRI, GRAZIA AMBROSINO, LIA MARIANELLI, ALBERTO GRILLI

Lunedì 22 gennaio

ALESSIO LEONCINI, ROSA CAPRIA, GIANNA GABRIELLINI, ROBERTO ROMBOLI

Giovedì 25 gennaio

ROSANNA PRATO, ELISA GIRAUDO, LORENZO MARIANELLI, CARLO MELETTI

Lunedì 29 gennaio

SONIA CIANI, ENRICO BOTTONE, ROLANDO TARCHI, BARBARA CAPPELLETTI