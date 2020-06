Consiglio Comunale: si riunisce la Commissione Cultura

Mercoledì 1 luglio, alle 15, presso la Sala Delle Baleari (2° piano di Palazzo Gambacorti), si riunirà la Commissione Cultura del Comune di Pisa. In discussione, come richiesto dai consiglieri comunali di minoranza, Francesco Auletta (Diritti in Comune), Gabriele Amore (M5S) e Olivia Picchi (Pd), l’argomento 'Pisa riparte dalla cultura'. Sarà presente l’assessore comunale alla Cultura Pierpaolo Magnani. La presidente di questa Commissione consiliare è la consigliera Maria Punzo (Lega).

