Consiglio Comunale, si lavora in videoconferenza: si riuniscono capigruppo e la Commissione Bilancio

Consiglieri ed amministrazione tornano a riunirsi. Stamattina alle 9.30, martedì 7 aprile, è partita la Conferenza dei Capigruppo, in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams. Prevista la partecipazione anche del sindaco di Pisa Michele Conti e la vicesindaco Raffaella Bounsangue. All'ordine del giorno la relazione di Conti sulle attività in ambito economico e sociale dell'amministrazione comunale durante l'emergenza epidemiologica, l'organizzazione e calendarizzazione del Consiglio Comunale per questo mese di Aprile e, infine, l'approvazione del 'vademecum' delle disposizioni per le attività consiliari durante l'emergenza Covid-19.

Per domani invece, mercoledì 8 aprile alle 17.15, per la prima volta dopo lo stop di tutte le attività del Consiglio, tornerà a riunirsi in videoconferenza la 4ª Commissione, cioè la Commissione Bilancio. All'ordine del giorno, la discussione delle "Misure urgenti di contrasto alle conseguenze del Covid-19 attuabili a livello locale". Il presidente di questa Commissione è il consigliere Giuseppe Colecchia (Lega). Parteciperanno anche il sindaco di Pisa Conti e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.

