Cascina: l'architetto Roberto Sbragia è il nuovo assessore all'urbanistica

"Benvenuto al nuovo assessore di Forza Italia ai lavori pubblici edilizia privata e urbanistica Roberto Sbragia. Benvenuto nella nostra squadra! C'è tanto lavoro da fare, ma con lealtà e impegno si può arrivare molto lontano!". Con queste parole il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi ha annunciato ieri, 8 maggio, l'arrivo in giunta dell'architetto pisano Roberto Sbragia, che di fatto prende il posto di Gino Logli. A quest'ultmo erano state tolte le deleghe lo scorso marzo, perché "era venuto meno il rapporto fiduciario".

Il nuovo assessore ha commentato: "Ringrazio Forza Italia e la sua Coordinatrice Raffaella Bonsangue per la fiducia che mi ha dimostrato nel fare il mio nome per il gravoso impegno di assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata a Cascina. Ringrazio il sindaco Susanna Ceccardi per la fiducia che mi sta accordando. Credo che nella vicinanza di idee possa essere svolto un ottimo lavoro nell'interesse della collettività e del territorio. Questo è il nostro impegno morale".