Salvini a Pisa: Sinistra Italiana sugli scontri tra Polizia e manifestanti

Non stupisce che un predicatore di razzismo e di odio come l'attuale segretario della Lega trovi a Pisa ripulsa e opposizione, anche oltre la manifestazione di ieri. Sinistra Italiana da sempre denuncia il ruolo di Matteo Salvini e la sua pericolosa demagogia, che utilizza la xenofobia per dar man forte però alle politiche fiscali a favore dei pochi e contro i molti, come avverrebbe, ad esempio, con la flat tax.