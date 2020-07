Sanità, Lazzeri (Lega): “Così non va!”

Le difficoltà del sistema sanitario regionale saranno discussi in una delle prossime sedute del Consiglio comunale. Il consigliere comunale Marcello Lazzeri (Lega), che è anche presidente della Commissione comunale Politiche Sociali ed è un medico, ha presentato un ordine del giorno con il quale chiede che la Regione Toscana “riveda le modalità dell'open access, si impegni all'assunzione di personale medico senza ricorrere a convenzioni con enti privati e, infine, riveda in generale la modalità di prenotazione tramite Cup, anche per le visite di controllo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Da alcuni anni - ha poi aggiunto Lazzeri - la Regione Toscana ha stabilito la metodologia del cosiddetto open access per visite brevi e urgenti al fine di abbattere le liste di attesa. Tale metodologia di accesso è stata e continua ad essere a isorisorse, vale a dire senza assunzione di medici. I cittadini possono essere visitati nell'ospedale di riferimento della propria zona ma senza poter scegliere il reparto di riferimento (e si pensi a ospedali come AOUP dove vi sono ad esempio più reparti medici e chirurgici, né tantomeno un medico di riferimento). Questa metodologia - conclude Marcello Lazzeri - determina di fatto una prima visita che porta, nella maggioranza parte dei casi, a un sospetto diagnostico ma poi il malato rientra nel turbine delle liste di attesa per prenotare una ulteriore visita più specialistica e/o esami diagnostici”.