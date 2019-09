Sciopero clima, Sonetti (Pd): "Positiva la mobilitazione dei giovani su un tema vitale per tutti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Voglio esprimere il mio ringraziamento e quello del mio partito a tutti quei giovani e a coloro che hanno aderito, anche idealmente, alla manifestazione pisana per salvare il clima e contro l'inquinamento del nostro pianeta. Al netto delle polemiche e delle diverse legittime impostazioni che ci possano essere su questo delicato tema, ritengo che questa manifestazione sia molto positiva.

E' positiva perché rimette al centro del dibattito politico una questione nodale per tutti noi e con cui bisognerà fare i conti. La salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo è un tema strategico da cui derivano anche altre grandi tematiche come la distribuzione delle risorse, le grandi migrazioni e le guerre. E' giusto quindi che siano le grandi istituzioni democratiche, su mandato dei cittadini, ad affrontare il tema e non sia lasciato invece in balia dei grandi interessi. L'altro grande elemento positivo che vedo in questa bella mobilitazione è la partecipazione giovanile. E' giusto che i giovani si interroghino, ascoltino, discutano, si confrontino, si facciano una idea su questi temi piuttosto che chiudersi nell'individualismo più spinto, oggi enormemente favorito dalle nuove tecnologie.

Mi ha fatto grande piacere vedere migliaia di ragazzi sfilare vocianti insieme a Pisa, incontrarsi, chiacchierare, interrogarsi. La società del futuro, che sarà la loro società, sarà migliore se i giovani prendono atto del fatto che sono parte di una comunità e non scelgano piuttosto la via dell'individualismo, dell'isolamento e del confronto solo virtuale con gli altri.

Anche a Pisa dobbiamo restituire visibilità e diritto di parola a queste giovani generazioni. Il Partito Democratico, a tutti i livelli, faccia uno sforzo in questa direzione.



Massimiano Sonetti, segretario provinciale del Partito Democratico