Sciopero al Galilei, il candidato sindaco Auletta: "Toscana Aeroporti modello di speculazione e sfruttamento"

La coalizione di sinistra formata Una città in comune, Rifondazione Comunista e Possibile sostengono lo sciopero dei lavoratori di Toscana Aeroporti contro il piano delle esternalizzazioni, previsto per domani 24 marzo. "A fronte di utili da capogiro e un traffico in continuo espansione - scrive la lista - la società guidata da Marco Carrai ha come primo pensiero quello di ridurre il costo del lavoro e i diritti dei suoi dipendenti. Questo non è altro che il risultato della privatizzazione e successiva fusione delle due società aeroportuali pisana e fiorentina che Matteo Renzi e il Partito Democratico, a livello nazionale e con le maggioranze di centrosinistra che sostengono in Regione Enrico Rossi e a Pisa Marco Filippeschi, hanno portato avanti in questi anni. Ma purtroppo al peggio non c'è mai fine. Oggi, infatti, il Comune di Pisa e la Regione Toscana sono supini sulle scelte della parte privata e in tutti questi mesi hanno avallato il piano delle esternalizzazioni, che riguarda solo su Pisa 500 lavoratori che vedranno decurtato significativamente il loro salario. Dal mese di ottobre ad oggi, infatti, i soci pubblici non si sono neppure mai incontrati per affrontare l'argomento, scegliendo con chiarezza di difendere gli interessi privati e non quelli dei lavoratori e delle lavoratrici".

Il candidato sindaco Ciccio Auletta insiste: "Sulla questione dell'aeroporto il primo atto che faremo se amministreremo la città è quello di chiedere, come Comune di Pisa, la convocazione dell'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti, per far sentire con forza anche in quella sede che l'interesse pubblico della nostra comunità, per quanto riguarda il tema del lavoro, dei diritti, dell'ambiente, è profondamente attaccato dalle politiche che la società sta conducendo. Metteremo con le spalle al muro anche il presidente della Regione Enrico Rossi, che dovrà quindi schierarsi su queste nostre richieste".

"Prosegue così il nostro lavoro di proposta e denuncia - conlude il consigliere comunale - a partire anche dal ricorso sottoscritto negli scorsi giorni contro la realizzazione della nuova pista di Peretola, ma anche di sostegno a questa vertenza decisiva per il futuro della città. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro pubblico che si svolgerà mercoledì 28 marzo alle ore 21 all'Arsenale 2 in via San Martino dal titolo: 'Toscana Aeroporti, un modello di speculazione e sfruttamento', durante il quale interverranno insieme a me il giornalista Giorgio Meletti e Paolo Paoli, presidente del Comitato No-aeroporto di Prato".