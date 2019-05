"Non vuoi il bene di Pisa perchè sei di Catania e stai a Roma": è scontro in Consiglio Comunale

Momenti di tensione nel corso del Consiglio Comunale di ieri, martedì 21 maggio. Protagonisti l'assessore alla Cultura, Andrea Buscemi, e il consigliere di Diritti in Comune Ciccio Auletta. Ad accendere la miccia un commento fatto da Buscemi durante la discussione di un'interpellanza, presentata dal Pd, sull'utilizzo del teatro di Calambrone: "Ho l'impressione - ha detto l'assessore rivolgendosi alle opposizioni - che voi non vogliate il bene di Pisa. Se questo è plausibile per uno come Auletta, che è di Catania, che sta a Roma, che non lavora a Pisa, non so nemmeno se lavora...".

Un'affermazione che ha provocato la reazione di Auletta con la conseguente sospensione, per alcuni minuti dell'assemblea cittadina. Alla ripresa della seduta il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha ripreso Buscemi per il suo comportamento. "Buscemi - afferma Auletta - mi ha attaccato gratuitamente durante la discussione di una interpellanza sulla quale non ero nemmeno intervenuto. Pochi minuti prima si era però discusso del Pisa Festival e in quell'occasione ho sottolineato come l'assessore non avesse fornito risposte alle domande delle opposizioni. Forse non gli è andato giù il mio intervento e mi ha attaccato per questo. Si tratta di un atto di razzismo istituzionale che ancora una volta dimostra l'inadeguatezza di Buscemi al ruolo che ricopre".

L'assessore alla Cultura però si difende. "Mi fa sorridere che uno come Auletta - afferma Buscemi - che interviene sempre con toni molto aggressivi si stracci le vesti quando vengono fatte considerazioni su di lui. Il mio non è stato un discorso razzista: sono di origini meridionali, figuriamoci se posso essere razzista nei confronti delle persone del sud. Volevo solo sottolineare il fatto che certe opposizioni sembrano non lavorare per il bene di Pisa. Si può fare opposizione costruttiva o distruttiva e Auletta è un esempio di questa seconda opposizione".