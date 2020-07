Scuola: "Necessario risolvere alcuni interrogativi"

"Domani, tra due mesi esatti, ricomincia in tutta Italia la scuola e nonostante l'impegno del Ministero sono ancora molti i punti interrogativi sulla ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza, anche a causa dell'incertezza causata da ipotetiche seconde ondate della

pandemia". E' quanto dichiara Lucia Ciampi, deputata Pd in Commissione Cultura di Montecitorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ad oggi - prosegue Ciampi - sono in particolare tre i punti irrisolti su cui vorrei porre l'attenzione. In primo luogo il sostegno: in molti casi il contatto fisico tra alunni ed insegnante è spesso infatti inevitabile e necessario alla didattica. Il sostegno con il distanziamento sociale tout court non può essere né utile, né efficace e va trovata una soluzione. Altro tema riguarda poi i supplenti con contratto a tempo determinato: è fondamentale specificare che tutti siano sottoposti a test sierologico e tampone si tratta di una misura precauzionale palese ma non ancora ufficialmente obbligatoria. Vorrei infine porre l'attenzione sui collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia: è necessario, sia per gli istituti comunali che quelli statali, prevedere un numero congruo di personale fin da settembre per evitare, in presenza di prevedibili defezioni o permessi, pericolose concentrazione di bambini nelle classi".