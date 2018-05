Consiglio Comunale: seduta 'imprevista' sui debiti fuori bilancio

Si svolgerà un'altra seduta del Consiglio Comunale, una seduta 'imprevista, proprio a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 10 giugno.

La seduta, convocata dal presidente Ranieri Del Torto, è in programma martedì prossimo, 29 maggio, dalle 17, nella Sala Regia del Comune.

"In piena campagna elettorale - ha così spiegato Del Torto - è stato necessario convocare questa nuova seduta del Consiglio Comunale per poter mettere in votazione i cosiddetti 'debiti fuori bilancio', cioè quelle pratiche dove il Comune deve pagare, come ad esempio, le contravvenzioni al Codice della Strada appellati dai cittadini davanti al Giudice di Pace. Un atto dunque dovuto - ha concluso Del Torto - ed al quale non potevamo sottrarci e per non esporre l'ente anche da ulteriori spese".