Consiglio Comunale: il futuro del complesso del Santa Chiara al centro della seduta

E' in programma oggi, giovedì 8 febbraio (ore 15 Sala Regia del Comune), una nuova seduta del Consiglio Comunale di Pisa.

Al centro dei lavori, per iniziativa dei consiglieri Ciccio Auletta e Marco Ricci, entrambi di 'Una città in comune-Prc', il futuro, una volta trasferite le cliniche ospedaliere, del Santa Chiara.

Saranno presenti, tra gli altri, insieme ad un rappresentante della Regione Toscana, il direttore generale dell'Aziende Ospedaliera, Carlo Tomassini, e Valter Salvatore, prorettore all'edilizia dell'Università.



Questa nuova seduta del Consiglio Comune sarà però aperta da ben 5 question time.

Il primo, del consigliere Raffaele Latrofa (Pisa nel cuore ), è sull'Arena Garibaldi, il secondo, della consigliera Simonetta Ghezzani (Si), è sugli impianti sportivi de 'La Fontina', il terzo, del consigliere Juri Dell'Omodarme (Art.1-Mdp), è sul trasporto pubblico a Coltano, il quarto, del consigliere Marco Ricci (Una città in comune-Prc), è sul nuovo centro commerciale a Cisanello, il quinto, infine, del consigliere Maurizio Nerini (Noi adesso Pis@-Fdi-An) è sulla dichiarazione di antifascismo, antirazzismo, antisemitismo richiesta anche per le manifestazioni per l'attuale campagna elettorale.

Questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.