Consiglio comunale: il programma delle sedute di febbraio

Nuova programmazione delle sedute del Consiglio comunale per il mese di febbraio. La Conferenza dei capigruppo consiliari, presieduta dal vicepresidente del Consiglio comunale, Riccardo Buscemi (Fi), ha deciso che la prossima seduta del Consiglio comunale non si terrà, come peraltro già programmato, giovedì 7 febbraio. La conferenza dei capigruppo consiliari ha così deciso di accogliere la richiesta del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune) il quale aveva comunicato di aver programmato già altri impegni istituzionali.

Resta invece confermata la seduta di giovedì 14 febbraio alla quale, la stessa Conferenza dei capigruppo ha poi aggiunto le sedute di martedì 19 e martedì 26 febbraio. Le sedute del Consiglio, sempre trasmesse in diretta streaming, inizieranno alle 14,30 e si terranno, come di consueto, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.